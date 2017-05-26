Чех не сыграет в финале Кубка Англии против «Челси» из-за травмы
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех не примет
участие в финальном матче Кубка Англии против «Челси». Причина – травма игрока.
Как сообщает The Guardian, Чех
получил травму на тренировке и пропустит матч. Повреждение не слишком серьезно,
но оно не позволит Петру сыграть в финале. Вероятно, место в воротах займет
Давид Оспина.
Матч «Арсенал» - «Челси» состоится 27 мая и
начнется в 19:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.
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