Чех не сыграет в финале Кубка Англии против «Челси» из-за травмы

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех не примет участие в финальном матче Кубка Англии против «Челси». Причина – травма игрока.

Как сообщает The Guardian, Чех получил травму на тренировке и пропустит матч. Повреждение не слишком серьезно, но оно не позволит Петру сыграть в финале. Вероятно, место в воротах займет Давид Оспина.

Матч «Арсенал» - «Челси» состоится 27 мая и начнется в 19:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.