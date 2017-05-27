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На стадионе в Петербурге начали укладывать новый газон (фото, видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

На новом стадионе в Петербурге началась укладка рулонного газона.

Фото: instagram.com/alexey3750/
Фото: instagram.com/alexey3750/

ВИДЕО

Напомним, ранее предыдущее травяное покрытие с помощью спецтехники сняли и вывезли из чаши стадиона «Санкт-Петербург».

В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?

Первая игра на новом газоне пройдет 17 июня, в матче открытия Кубка конфедераций встретятся сборные России и Новой Зеландии.

Как новый стадион в Петербурге превратился в грядку:

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