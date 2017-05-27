Димитрис Итудис: Приз лучшего тренера – это индивидуальная награда, но в баскетболе ничего нельзя достигнуть одному

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от признания его лучшим тренером сезона в Единой Лиге ВТБ.

«Формально приз лучшего тренера – это индивидуальная награда, но в баскетболе ничего нельзя достигнуть одному. Эту награду завоевали и руководство клуба, и тренерский штаб, и персонал, и игроки – имена всех должны быть нанесены на трофей.

Я благодарен Лиге ВТБ за признание, у нас одна из самых престижных лиг в Европе, наряду с испанской и турецкой, и стать лучшим здесь почетно», - приводит слова Итудиса «Р-Спорт».

Напомним, Греческий специалист получил награду перед первым матчем полуфинала плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» из рук президента лиги Сергея Кущенко.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ армейцы заняли первое место, победив в 22 матчах из 24. При этом команда лидировала в Лиге по набранным очкам (93,9 в среднем за матч) и стала второй по эффективности обороны (74,3 очка в среднем за матч).