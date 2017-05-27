Саша Обрадович: До конца не было понятно, кто выиграет, высокая результативность, качественный баскетбол
Главный тренер «Локомотив-Кубани» Саша Обрадович
прокомментировал поражение от ЦСКА (95:101) в первом матче серии полуфинала
Единой Лиги ВТБ.
«Это была игра, которую приятно смотреть. До конца не было понятно, кто выиграет, высокая результативность, качественный баскетбол. Тот фол в концовке вряд ли решил исход матча. Один мяч здесь, один мяч там… Думаю, в воскресенье мы будем готовы лучше», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.
Матч
ЦСКА - Локомотив-Кубань - 101:95
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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