Бернарду Силва: Я перешел в одну из лучших команд мира
Форвард «Манчестер Сити» Бернарду Силва, перешедший из «Монако»,
поделился впечатлениями от своего трансфера.
Это очень здорово, честно говоря, я перешел в одну из лучших
команд мира. Рад за возможность быть частью этого клуба.
Я с нетерпеньем жду момента, когда смогу помочь команде
достичь поставленных задач.
Вы не может отказаться, когда у вас появляется возможность поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Как мы все знаем, то, что он сделал в «Барселоне» и «Баварии» было потрясающе. Мы также планируем выиграть титулы», - приводит слова Силвы официальный сайт «Манчестер Сити».
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