Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бернарду Силва: Я перешел в одну из лучших команд мира

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Форвард «Манчестер Сити» Бернарду Силва, перешедший из «Монако», поделился впечатлениями от своего трансфера.

Это очень здорово, честно говоря, я перешел в одну из лучших команд мира. Рад за возможность быть частью этого клуба.

Я с нетерпеньем жду момента, когда смогу помочь команде достичь поставленных задач.

Вы не может отказаться, когда у вас появляется возможность поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Как мы все знаем, то, что он сделал в «Барселоне» и «Баварии» было потрясающе. Мы также планируем выиграть титулы», - приводит слова Силвы официальный сайт «Манчестер Сити». 

«Спартак» подпишет нигерийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Сити» объявил о переходе Бернарду СилвыПолузащитник Бернарду Силва перешел из «Монако» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.От Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутболаОт Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутбола«Советский спорт» рассказывает, как сложился минувший сезон в топ-5 европейских лигах, отмечая главных действующих лиц.«Вест Хэм» подтвердил подписание СабалетыЗащитник Пабло Сабалета продолжит карьеру в «Вест Хэме». 32-летний аргентинец подписал с «молотобойцами» двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 90 тысяч фунтов в неделю.Бернарду Силва близок к подписанию контракта с «Сити»Полузащитник «Монако» Бернарду Силва прибыл в Манчестер для подписания контракта с «Сити».Жозе Моуринью: Чувствую, что еще не сделал чего-то особенного с «Юнайтед»Жозе Моуринью: Чувствую, что еще не сделал чего-то особенного с «Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал небольшое интервью ESPN FC после победы в Лиге Европы.Пабло Сабалета близок к переходу в «Вест Хэм»Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета уже ближайшим летом может стать игроком лондонского «Вест Хэма».Антонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей командыАнтонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей командыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.Гарет Саутгейт: Было бы глупо не вносить Рэшфорда в заявку сборной после столь яркого сезонаГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оказался в рядах национальной команды перед матчами с Шотландией и Францией.«Монако» претендует на БатшуайиФорвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции этим летом. Об этом сообщает таблоид The Sun.Андер Эррера: Гризманн – настоящий феномен, он может стать преемником РоналдуИгроки «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также Андер Эррера рассказали о своем отношении к форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.Гвардиола сообщил об уходе Хесуса НавасаПолузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас покинет стан английского клуба грядущим летом. Об этом заявил наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.Санья и Кабальеро покинут «Манчестер Сити»Французский защитник Бакари Санья и аргентинский вратарь Вилли Кабальеро покинул английский «Манчестер Сити» в ближайшее межсезонье, сообщает официальный сайт «горожан».Клиши покидает «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» не будет не продлевать контракт с защитником Гаэлем Клиши.Игрок «Манчестер Сити» стал участником драки, вступившись за другаКак сообщает RT со ссылкой на Daily Mail, защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайер стал участником драки, заступившись за друга.Моуринью отказался отвечать на вопрос о трансфере ГризманнаКак сообщают СМИ, грядущим летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнит форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.Поль Погба: Многие говорят про неудачный сезон «МЮ», но мы выиграли три трофеяПоль Погба: Многие говорят про неудачный сезон «МЮ», но мы выиграли три трофеяИгроки «Манчестер Юнайтед» поделились эмоциями после финала Лиги Европы с «Аяксом».Андер Эррера может перейти в «Барселону»Как сообщает Sport.es, будущий наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде уже начал планировать приобретения клуба в летнее трансферное окно.Трансфер Гризманна в «МЮ» составит 86 млн фунтовФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Metro.«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезона«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезонаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0).«Мхитарян обещал приехать в Москву!» – Арустамян и КО – о финале Лиги Европы«Мхитарян обещал приехать в Москву!» – Арустамян и КО – о финале Лиги Европы«Советский спорт» приводит самые яркие высказывания по финалу Лиги Европы в Стокгольме.
Футбол
Андрей Червиченко: Луческу, на мой взгляд, был какой-то «няшный»
Футбол
Алексей Андронов: У меня возникает вопрос, как этот фрагмент мог пойти в эфир
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе Бернарду Силвы
Футбол
Илья Черкасов: Фурсенко – идеальная кандидатура на пост президента «Зенита»
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости