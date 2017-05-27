Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии для участия в двух матчах
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил вызов в
национальную команду Грузии для участия в двух матчах, сообщает официальный
сайт московского клуба.
В первой половине июня у национальной команды Грузии
запланированы два поединка. 7 июня грузины сыграют в Тбилиси товарищеский матч
со сборной государства Сент-Китс и Невис. А 11 июня в Кишиневе встретятся в
отборочном матче чемпионата мира — 2018 со сборной Молдавии.
После пяти туров отборочного турнира сборная Грузии набрала
2 очка и занимает в группе D 5-е место. Лидируют команды Сербии и Северной
Ирландии, у которых по 11 очков. У сборных Уэльса и Австрии по 7 турнирных баллов.
Молдаване набрали 1 очко.
Всего за карьеру 24-летний Джано провел за сборную своей
страны 35 игр и забил четыре мяча.