Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии для участия в двух матчах

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил вызов в национальную команду Грузии для участия в двух матчах, сообщает официальный сайт московского клуба.

В первой половине июня у национальной команды Грузии запланированы два поединка. 7 июня грузины сыграют в Тбилиси товарищеский матч со сборной государства Сент-Китс и Невис. А 11 июня в Кишиневе встретятся в отборочном матче чемпионата мира — 2018 со сборной Молдавии.

После пяти туров отборочного турнира сборная Грузии набрала 2 очка и занимает в группе D 5-е место. Лидируют команды Сербии и Северной Ирландии, у которых по 11 очков. У сборных Уэльса и Австрии по 7 турнирных баллов. Молдаване набрали 1 очко.

Всего за карьеру 24-летний Джано провел за сборную своей страны 35 игр и забил четыре мяча.