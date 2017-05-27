Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии для участия в двух матчах

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил вызов в национальную команду Грузии для участия в двух матчах, сообщает официальный сайт московского клуба.

В первой половине июня у национальной команды Грузии запланированы два поединка. 7 июня грузины сыграют в Тбилиси товарищеский матч со сборной государства Сент-Китс и Невис. А 11 июня в Кишиневе встретятся в отборочном матче чемпионата мира — 2018 со сборной Молдавии.

После пяти туров отборочного турнира сборная Грузии набрала 2 очка и занимает в группе D 5-е место. Лидируют команды Сербии и Северной Ирландии, у которых по 11 очков. У сборных Уэльса и Австрии по 7 турнирных баллов. Молдаване набрали 1 очко.

Всего за карьеру 24-летний Джано провел за сборную своей страны 35 игр и забил четыре мяча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет нигерийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет нигерийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Евгений Ловчев: Джикия – настоящий боец!Евгений Ловчев: Джикия – настоящий боец!Обозреватель «Советского спорта» продолжает рассказывать о лучших игроках чемпионата страны. На очереди пятерка лучших защитников.«Спартак» может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Австрии«Спартак» проявляет интерес к форварду венской «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.Ещенко откроет музей «Спартака» в ИркутскеИгрок московского «Спартака» Андрей Ещенко примет участие в открытии клубного музея в Иркутске.Ломать штанги – это перебор! Болельщики о поведении фанатов «Спартака»Ломать штанги – это перебор! Болельщики о поведении фанатов «Спартака»В последние дни «Советский спорт» не раз обращался к резонансной теме – наказания клубов за выбегание болельщиков на поле.Мирча Луческу: После победы над «Спартаком» понял: все будет делаться с целью помочь красно-белым выиграть чемпионатГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе «Спартака» в чемпионате России.Георги Пеев: «Спартак» заслужил чемпионствоБывший игрок «Амкара», а ныне футбольный агент Георги Пеев поделился мнением о прошедшем чемпионате России.Игорь Корнеев: Остановить фанатов может только уголовная ответственностьИгорь Корнеев: Остановить фанатов может только уголовная ответственностьЭкс-спортивный директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал решение КДК по матчу «Арсенал» - «Спартак».Евгений Ловчев: Лунев далеко пойдетЕвгений Ловчев: Лунев далеко пойдетОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев начинает свой рассказ о лучших игроках чемпионата России.Валерий Масалитин: Продал бы Дзагоева, а на его место взял бы МиранчукаВалерий Масалитин: Продал бы Дзагоева, а на его место взял бы МиранчукаБывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин подвел итоги сезона для московских клубов.Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомДенис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомЛучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом днеПлохо, мужики! Десять главных разочарований сезонаПлохо, мужики! Десять главных разочарований сезона«Советский спорт» продолжает подводить итоги премьер-лиги сезона-2016/17. Сегодня – о грустном.«Спартак» представил видеоролик лучших моментов минувшего сезонаМосковский «Спартак» на своем официальном сайте выложил видеоролик лучших моментов сезона 2016/17, по итогам которого команда стала чемпионом России.«Спартак» летом проведет сбор в АвстрииКак сообщает пресс-служба московского «Спартака», красно-белые грядущим летом проведут один зарубежный сбор, который стартует 24 июня и продлится две недели.Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«МЮ» может сыграть со «Спартаком» в групповой стадии Лиги чемпионовПосле победы «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2016/17 определился еще один участник группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Команда Жозе Моуринью может стать соперником «Спартака».Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Новый царь»Главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Добро пожаловать обратно, новый царь!», сообщает bergamonews.it.Дома–хорошо, в гостях– все можно. Почему «Спартак» не наказали закрытием сектораДома–хорошо, в гостях– все можно. Почему «Спартак» не наказали закрытием сектораСостоялся КДК РФС, на котором, как казалось, «Спартак» могли серьезно наказать за поведение болельщиков в Перми и Туле.Александр Атаманенко: Билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов могут не поступить в свободную продажуКоммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как будут реализовываться билеты на домашние матчи команды в Лиге чемпионов.Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав коллаж с изображением поля стадиона «Санкт-Петербург»Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил над санкт-петербургским «Зенитом», опубликовав на странице в социальной сети Twitter коллаж со своим изображением на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург».
Футбол
Андрей Червиченко: Луческу, на мой взгляд, был какой-то «няшный»
Футбол
Алексей Андронов: У меня возникает вопрос, как этот фрагмент мог пойти в эфир
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе Бернарду Силвы
Футбол
Илья Черкасов: Фурсенко – идеальная кандидатура на пост президента «Зенита»
все новости
Грузия
Грузиякалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Джано Ананидзе
Джано Ананидзевсе новости