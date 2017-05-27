EA Sports назвала команду сезона бундеслиги для FIFA 17
Канадская компания-разработчик
спортивных игр EA Sports назвала команду сезона чемпионата
Германии, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team.
Команда сезона включила в себя лучших игроков текущего
футбольного сезона, выступающих в бундеслиге.
Лучшими же в TOTS (Team of the Season)
стали футболисты «Баварии» Роберт Левандовски, Мануэль Нойер, Арьен Роббен и
Тьяго Алькантара.
Стоит отметить, что впервые в истории стартовый состав был определен голосованием болельщиков на официальном сайте бундеслиги.
Команда сезона бундеслиги для FIFA 17Фото: EA Sports
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