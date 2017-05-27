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EA Sports назвала команду сезона бундеслиги для FIFA 17

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона чемпионата Германии, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team.

Команда сезона включила в себя лучших игроков текущего футбольного сезона, выступающих в бундеслиге.

Лучшими же в TOTS (Team of the Season) стали футболисты «Баварии» Роберт Левандовски, Мануэль Нойер, Арьен Роббен и Тьяго Алькантара.

Стоит отметить, что впервые в истории стартовый состав был определен голосованием болельщиков на официальном сайте бундеслиги. 

Команда сезона бундеслиги для FIFA 17
Команда сезона бундеслиги для FIFA 17Фото: EA Sports

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