EA Sports назвала команду сезона бундеслиги для FIFA 17

читайте также

«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга «Милан» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

От Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутбола «Советский спорт» рассказывает, как сложился минувший сезон в топ-5 европейских лигах, отмечая главных действующих лиц.

«Ливерпуль» может побить трансферный рекорд клуба «Ливерпуль» твердо намерен приобрести полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта, несмотря на заявления немецкого клуба о том, что игрок не продается, сообщает The Times.

«Боруссия» согласна отпустить Обамеянга за 80 млн евро Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть немецкий клуб грядущим летом.

«Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт» (Брауншвейг) в первом переходном матче бундеслиги Первый переходной матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» (Брауншвейг) завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вольфсбурга».

Форвард сборной Азербайджана будет играть за немецкий клуб Франкфуртский «Айнтрахт», которому в субботу предстоит сыграть в финале Кубка Германии, подписал форварда сборной Азербайджана Рената Дадашова.

Букмекеры считают «Вольфсбург» фаворитом в первом переходном матче бундеслиги против «Айнтрахта» (Б) Сегодня состоится первый переходный матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» (Брауншвейг). Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев.

Бывший тренер молодежной команды «Боруссии» возглавил «Норвич» Главным тренером «Норвича» стал немецкий специалист Даниэль Фарке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Жером Боатенг: Я остаюсь в «Баварии» Игрок мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг заявил, что не намерен в ближайшее время менять клубную прописку.

«Арсенал» вступил в борьбу за Азара Полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Jeunes Footeux.

«МЮ» стал победителем ЛЕ, Жулиано – лучшим бомбардиром турнира и итоги сезона в КХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Нападающий ЦСКА Витиньо попал в команду недели FIFA 17 Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Карл-Хайнц Румменигге: Скоро на трансферном рынке будет жарко Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о планах команды на трансферном рынке.

«ПСЖ» готов предложить Обамеянгу 14 миллионов евро в год «ПСЖ» продолжает вести работу по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Брат Гетце подписал профессиональный контракт с «Баварией» Как сообщает официальный сайт «Баварии», нападающий Феликс Гетце подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом.

«РБ Лейпциг», «Боруссия» (Д) и «Байер» проявляют интерес к нападающему «Фрайбурга» Филиппу Нападающий «Фрайбурга» Максимилиан Филипп привлек внимание нескольких клубов бундеслиги. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Бавария» прекратила борьбу за Алексиса Санчеса Как сообщает авторитетное издание Bild, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии».

Виктор Гусев прокомментирует матчи гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017 Федерация компьютерного спорта России объявила состав комментаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017, который пройдёт с 26 по 28 мая в Yota Arena.

Ули Хенесс: «Бавария» не потратит € 100 млн на одного игрока Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хеннес поделился мнением, что команде нужно серьёзное укрепление в трансферное окно. Однако, руководство не намерено тратить слишком большие деньги за одного игрока.