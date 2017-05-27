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Ахмед Айдамиров: «Терек» не ведет переговоров с Беленовым

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Вице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров опроверг сообщения ряда СМИ о том, что клуб ведет переговоры с голкипером «Уфы» Александром Беленовым.

«Эта информация не имеет под собой почвы. Обычное явление, как только наступает период трансферов - начинается информационный вброс.

Вратарская позиция не нуждается в усилении. Евгений Городов выдал хороший сезон, играя стабильно.  

А за молодым Виталием Гудиевым большое будущее, уверен, со временем он будет играть в сборной России», - приводит слова Айдамирова официальный сайт грозненской команды. 

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