Ахмед Айдамиров: «Терек» не ведет переговоров с Беленовым
Вице-президент и генеральный директор «Терека»
Ахмед Айдамиров опроверг сообщения ряда СМИ о том, что клуб ведет переговоры с
голкипером «Уфы» Александром Беленовым.
«Эта информация не имеет под собой почвы. Обычное явление,
как только наступает период трансферов - начинается информационный вброс.
Вратарская позиция не нуждается в усилении. Евгений Городов
выдал хороший сезон, играя стабильно.
А за молодым Виталием Гудиевым большое будущее, уверен, со временем он будет играть в сборной России», - приводит слова Айдамирова официальный сайт грозненской команды.
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