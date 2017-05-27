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Антон Гооге: Пришел в «Амкар» в 10 лет, позже чем все остальные ребята

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Нападающий молодежного состава «Амкара» Антон Гооге рассказал о том, как оказался в пермской команде.

«Сначала играл во дворе с ребятами старше меня. Они отмечали мою игру, говорили, что у меня неплохо получается, и советовали начать заниматься в «Амкаре».

Поначалу я тянул, не особо хотелось. Но после разговора с отцом вместе решили, что пора попробовать. Пришел в «Амкар» я в возрасте 10 лет, позже чем все остальные ребята, прошел все тесты, отборы, меня взяли, и я начал тренироваться с ребятами своего возраста.

В детско-юношеской школе у меня был единственный тренер Николай Владимирович Крищук, который просматривал ребят, проходящих отбор, и меня в том числе. И он внес неотъемлемый вклад в мое футбольное развитие», - приводит слова Гооге официальный сайт «Амкара».

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