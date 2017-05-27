Антон Гооге: Пришел в «Амкар» в 10 лет, позже чем все остальные ребята
Нападающий молодежного состава «Амкара» Антон Гооге
рассказал о том, как оказался в пермской команде.
«Сначала играл во дворе с ребятами старше меня. Они отмечали
мою игру, говорили, что у меня неплохо получается, и советовали начать
заниматься в «Амкаре».
Поначалу я тянул, не особо хотелось. Но после разговора с
отцом вместе решили, что пора попробовать. Пришел в «Амкар» я в возрасте 10
лет, позже чем все остальные ребята, прошел все тесты, отборы, меня взяли, и я
начал тренироваться с ребятами своего возраста.
В детско-юношеской школе у меня был единственный тренер
Николай Владимирович Крищук, который просматривал ребят, проходящих отбор, и
меня в том числе. И он внес неотъемлемый вклад в мое футбольное развитие», -
приводит слова Гооге официальный сайт «Амкара».