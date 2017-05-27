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Голкипер Дмитрий Арапов – лучший игрок «Урала» в мае

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Голкипер «Урала» Дмитрий Арапов признан болельщиками лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Арапов набрал 34% голосов и обошел других претендентов: Николая Димитрова (26%), Эрика Бикфалви (16%), Чисамбу Лунгу (13%) и Владимира Ильина (11%).

В мае 23-летний вратарь принял участие в трех матчах «Урала» - против «Краснодара», «Локомотива» и «Уфы» и в каждом из них неоднократно спасал команду от пропущенных мячей, отражая тяжелейшие удары.

За победу в номинации «Лучший игрок месяца» Дмитрий по традиции получит вязаного шмеля ручной работы. Отметим, Дмитрий стал пятым игроком «Урала» в сезоне-2016/17, удостоенным этого почетного приза. Ранее аналогичную награду получили Чисамба Лунгу (дважды), Роман Павлюченко, Эрик Бикфалви и Николай Димитров.

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