Голкипер Дмитрий Арапов – лучший игрок «Урала» в мае
Голкипер «Урала» Дмитрий Арапов признан болельщиками лучшим
игроком команды в мае, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.
Арапов набрал 34% голосов и обошел других претендентов:
Николая Димитрова (26%), Эрика Бикфалви (16%), Чисамбу Лунгу (13%) и Владимира
Ильина (11%).
В мае 23-летний вратарь принял участие в трех матчах «Урала»
- против «Краснодара», «Локомотива» и «Уфы» и в каждом из них неоднократно
спасал команду от пропущенных мячей, отражая тяжелейшие удары.
За победу в номинации «Лучший игрок месяца» Дмитрий по
традиции получит вязаного шмеля ручной работы. Отметим, Дмитрий стал пятым
игроком «Урала» в сезоне-2016/17, удостоенным этого почетного приза. Ранее
аналогичную награду получили Чисамба Лунгу (дважды), Роман Павлюченко, Эрик
Бикфалви и Николай Димитров.