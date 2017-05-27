Данила Буранов: После работы с Карпиным начал пристально следить за питанием и весом

Полузащитник «Арсенала» Даниила Буранов рассказал о том, как начал следить за весом после работы под руководством Валерия Карпина.

– В 2006 году сборная России до 17 лет выиграла первенство Европы, но спустя годы полностью реализовать себя футболисты не смогли. Почему?

– Из той команды мало кто сейчас на слуху. Горбатенко, Сапета, Прудников, Цаллагов – только эти ребята сейчас в премьер-лиге. У остальных свои истории, свои причины, почему они не заиграли на серьезном уровне. Могу говорить только за себя. После того Евро оказался близко к основному составу «Спартака». Был момент, незадолго до матча с ЦСКА, когда Валерий Карпин подпускал меня к тренировкам. Отыграл за молодежку «Спартака» тайм в игре с армейцами. Можно сказать, меня взяли на заметку.

– Валерий Карпин, он какой?

– Требовательный и строгий. Читал где-то о штрафах, которые Карпин выписывал игрокам за лишний вес и опоздания. Доля правды в этих словах есть. Всем привожу пример с Федором Кудряшовым, которому Карпин «пихал» на тему лишнего веса, а игрок убеждал тренера, что лишние килограммы ему не мешают. В итоге Кудряшов собрался с мыслями, похудел и еще спасибо сказал Карпину после этого.

– У вас не было проблем с весом?

– Нет, но после работы с Карпиным я начал пристально следить за питанием, калориями, весом.