Валентино Росси выписан из больницы
Гонщик «Ямаха» Валентино Росси выписан из больницы после аварии
на тренировке по мотокроссу, сообщает Motorsport.com.
38-летний итальянец упал с мотоцикла на трассе Cross Club
Cavallara недалеко от Римини, где он тренировался. У Валентино диагностировали травмы
груди и брюшной полости средней тяжести.
Участие итальянца в домашнем Гран При в Муджелло, который
пройдет в первые выходные июня, сомнению не подвергается.
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