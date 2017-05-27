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Валентино Росси выписан из больницы

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Гонщик «Ямаха» Валентино Росси выписан из больницы после аварии на тренировке по мотокроссу, сообщает Motorsport.com.

38-летний итальянец упал с мотоцикла на трассе Cross Club Cavallara недалеко от Римини, где он тренировался. У Валентино диагностировали травмы груди и брюшной полости средней тяжести.

Участие итальянца в домашнем Гран При в Муджелло, который пройдет в первые выходные июня, сомнению не подвергается.

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