Юрий Калитвинцев: Главное в футболе – самоотдача, а уже потом мастерство

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги сезона первенства ФНЛ, в котором его команда заняла первое место.

«С первого тура на нас лежал громадный груз ответственности. Мы к ней были готовы. Были и неудачные моменты. Важно проводить работу над ошибками, а не давать игрокам паниковать. Главное в футболе — самоотдача, а уже потом мастерство. Без желания побеждать лучше вообще не выходить на поле.

Наша задача – найти мотивацию. Это не должно превращаться в рутину. Установка может быть эмоциональной, это в зависимости от соперника. Меня в свое время научили, что не так важно, сколько людей на трибунах: 100 человек или 100 000 человек. Главное — не быть равнодушным», - сказал Калитвинцев.