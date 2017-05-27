Игорь Никитин: Ведем переговоры с игроком, который будет играть в финале Кубка Стэнли

Новый главный тренер хоккейного ЦСКА Игорь Никитин рассказал о возможных новичках команды.

– Состав позволяет решать задачу и добиваться победы в Кубке Гагарина или необходимо усиление?

– Новым ребятам нужно адаптироваться в команде, – приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА. – Что касается позиций по усилению, то это вратарь и защитники. Критерий – не национальность, а качество. Что касается вратаря, то нужен дядька, человек с определенным опытом. У нас есть два молодых талантливых вратаря, они должны развиваться. Илья Сорокин хорошо себя зарекомендовал как основной вратарь.

– Какова ситуация с легионерами?

– По легионерам есть замысел в приобретении двух хоккеистов. Как минимум одного опытного защитника, понюхавшего хоккейного пороха. Мы ведем переговоры с одним из хоккеистов, который сейчас будет играть в финале Кубка Стэнли. До плей-офф мы с ним общались, и он дал положительное направление для ведения переговоров. Ждем, когда закончится, и основательно приступим. Понимаем, что сейчас станет сложнее с ним разговаривать.

Селекционный штаб смотрели шведский, финский плей-офф, хоккеистов с высоким профессиональным мастерством для того, чтобы быть лидером, не так много. Люди иногда едут к нам с охотой, а выбор делается в пользу европейского клуба. У нас был крупный переговорный процесс с одним из защитников сборной Швеции, летали, с ним встречались, но по семейным причинам его выбор пал в пользу Швейцарии.

Напомним, в финале Кубка Стэнли встретятся «Нэшвилл» и «Питтсбург».