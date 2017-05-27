Конте по новому контракту с «Челси» будет получать 11 миллионов евро в год

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный до 2021 года, сообщает The Guardian.

По информации издания, о продлении контракта итальянского специалиста с английским клубом будет объявлено после финала Кубка Англии, в котором «Челси» сыграет с «Арсеналом».

Сообщается, что по новому соглашению 47-летний наставник «Синих» будет получать 9,6 миллионов фунтов в год (~ 11 миллионов евро), что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

Напомним, Конте возглавил лондонский клуб летом 2016 года, подписав трехлетнее соглашение с зарплатой в 7,6 миллионов евро.

Клуб Романа Абрамовича в текущем сезоне стал чемпионом Англии, набрав за 38 туров 93 очка, потерпев при этом всего пять поражений.