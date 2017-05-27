Арсен Венгер: Хочу выиграть Кубок Англии, «Арсенал» заслужил это
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился
ожиданиями от предстоявшего матча с «Челси» в финале Кубка Англии.
«Моя карьера меня не беспокоит, я беспокоюсь за матч,
который состоится в субботу. Выходя на матч, вы принимаете вызов, и просто
хотите победить. Самое последнее, что меня беспокоит – это моя карьера.
Я уже говорил, что просто хочу выиграть Кубок, так как считаю, что команда заслужила его, проявив спортивный характер в сложной ситуации. Это будет достойной наградой за наш труд, проделанный в последние два месяца. Команда отдала столько сил, и я думаю, они действительно хотят выиграть», - сказал Венгер.
Напомним, матч «Арсенал» - «Челси» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 19:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
27 мая 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция