Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Хочу выиграть Кубок Англии, «Арсенал» заслужил это

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоявшего матча с «Челси» в финале Кубка Англии.

«Моя карьера меня не беспокоит, я беспокоюсь за матч, который состоится в субботу. Выходя на матч, вы принимаете вызов, и просто хотите победить. Самое последнее, что меня беспокоит – это моя карьера.

Я уже говорил, что просто хочу выиграть Кубок, так как считаю, что команда заслужила его, проявив спортивный характер в сложной ситуации. Это будет достойной наградой за наш труд, проделанный в последние два месяца.  Команда отдала столько сил, и я думаю, они действительно хотят выиграть», - сказал Венгер. 

Напомним, матч «Арсенал» - «Челси» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 19:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния. 

Матч

Арсенал - Челси

Место и дата

27 мая 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Конте по новому контракту с «Челси» будет получать 11 миллионов евро в годГлавный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный до 2021 года, сообщает The Guardian.Чех не сыграет в финале Кубка Англии против «Челси» из-за травмыГолкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех не примет участие в финальном матче Кубка Англии против «Челси». Причина – травма игрока.Антонио Конте: В финале Кубка Англии мы должны забыть, что являемся чемпионами АПЛГлавный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка Англии с «Арсеналом».Джо Коул: «Челси» нужно побороться за Агуэро и СанчесаБывший игрок «Челси» Джо Коул сказал, что лондонцам нужно попробовать летом купить Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса.Антонио Конте: Не верю, что завтрашний матч станет последним для ВенгераГлавный тренер «Челси» Антонио Конте не верит, что финал Кубка Англии станет последним для наставника «Арсенала» Арсена Венгера.Фрэнк Лэмпард: «Челси» - фаворит в матче с «Арсеналом»Бывший футболист лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка Англии, в котором сыграют действующие чемпионы страны и лондонский «Арсенал».Алексис Санчес хочет зарабатывать в «Арсенале» 300 тысяч фунтов в неделюСтали известны подробности переговоров между «Арсеналом» и форвардом команды Алексисом Санчесом.Антонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей командыАнтонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей командыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.«Монако» претендует на БатшуайиФорвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции этим летом. Об этом сообщает таблоид The Sun.«Арсенал» вступил в борьбу за АзараПолузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Jeunes Footeux.Арсен Венгер: Мы хотим удержать Санчеса в «Арсенале»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что хочет удержать в клубе нападающего Алексиса Санчеса.Топ-7 финалов Кубка АнглииТоп-7 финалов Кубка Англии27 мая состоится финал самого старейшего футбольного турнира в мире – Кубка Англии.«Челси» сыграет в финале Кубка Англии в траурных повязках в память о жертвах теракта в Манчестере«Челси» сделал заявление в связи с недавним терактом в Манчестере. Сообщается, что в финале Кубка Англии против «Арсенала» команда сыграет в траурных повязках.«Челси» отменил парад в честь победы в чемпионате из-за теракта в Манчестере«Челси» отменил чемпионский парад в честь победы в АПЛ из-за теракта в Манчестере. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.«Арсенал» готов платить Санчесу 20 миллионов евро в годЛондонский «Арсенал» готов платить нападающему Алексису Санчесу высокую зарплату, чтобы удержать его в команде.Александр Головин: Приятно, что на меня обратили внимание в «Челси»Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Челси».Арсен Венгер: Даже если я покину «Арсенал» после матча с «Челси», все равно останусь в футболеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии своей команды в преддверии матча против «Челси» в финале Кубка Англии, а также ответил на вопрос о своем будущем.Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)На чемпионате мира до 20 лет происходит много сумасшедшего: защитник «Челси» забил вратарю «МЮ», хотя они играли в одной сборной Англии.«Бавария» прекратила борьбу за Алексиса СанчесаКак сообщает авторитетное издание Bild, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии».Аспиликуэта исключил свой переход в «Барселону»Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заверил, что не собирается возвращаться в испанскую примеру. Ранее сообщалось, что интерес к игроку «синих» проявляет «Барселоона».
Футбол
Чех не сыграет в финале Кубка Англии против «Челси» из-за травмы
Баскетбол
Димитрис Итудис: Мы получили очередной урок того, что игра не заканчивается до финальной сирены
Футбол
Финал Лиги чемпионов впервые сыграют при закрытой крыше стадиона
Футбол
Андрей Червиченко: Луческу, на мой взгляд, был какой-то «няшный»
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости