Арсен Венгер: Хочу выиграть Кубок Англии, «Арсенал» заслужил это

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоявшего матча с «Челси» в финале Кубка Англии.

«Моя карьера меня не беспокоит, я беспокоюсь за матч, который состоится в субботу. Выходя на матч, вы принимаете вызов, и просто хотите победить. Самое последнее, что меня беспокоит – это моя карьера.

Я уже говорил, что просто хочу выиграть Кубок, так как считаю, что команда заслужила его, проявив спортивный характер в сложной ситуации. Это будет достойной наградой за наш труд, проделанный в последние два месяца. Команда отдала столько сил, и я думаю, они действительно хотят выиграть», - сказал Венгер.

Напомним, матч «Арсенал» - «Челси» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 19:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.