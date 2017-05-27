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Владимир Кличко не придет на передачу, на которой должен был рассказать о продолжении карьеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала «Интер», где должен был рассказать о продолжении карьеры, сообщает официальный сайт телеканала.

«Владимир впервые расскажет о своих планах на будущее после поединка с британцем Энтони Джошуа и даст ответ на главный вопрос, который волнует всех болельщиков: Продолжит ли он карьеру или закончит на этом», - сообщала пресс-служба украинского телеканала на прошлой неделе.

Теперь на сайте говорится, что гостем передачи будет бывший чемпион мир, брат Владимира - Виталий Кличко, который расскажет и обсудит с ведущими нюансы прошедшего поединка Владимира с Джошуа.

Напомним, в последнем поединке, который прошел 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, украинец потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде от британца Энтони Джошуа. 

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