Владимир Кличко не придет на передачу, на которой должен был рассказать о продолжении карьеры

Украинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала «Интер», где должен был рассказать о продолжении карьеры, сообщает официальный сайт телеканала.

«Владимир впервые расскажет о своих планах на будущее после поединка с британцем Энтони Джошуа и даст ответ на главный вопрос, который волнует всех болельщиков: Продолжит ли он карьеру или закончит на этом», - сообщала пресс-служба украинского телеканала на прошлой неделе.

Теперь на сайте говорится, что гостем передачи будет бывший чемпион мир, брат Владимира - Виталий Кличко, который расскажет и обсудит с ведущими нюансы прошедшего поединка Владимира с Джошуа.

Напомним, в последнем поединке, который прошел 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, украинец потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде от британца Энтони Джошуа.