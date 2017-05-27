Роналду выплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от налогов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду добровольно выплатил шесть миллионов евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов, в котором он обвиняется, сообщает Marca.

По информации издания, эта выплата позволит Роналду избежать открытия уголовного дела и избежать тюремного заключения на срок до пяти лет.

Сообщается, что налоговое ведомство Испании требует от португальца полного погашения суммы, которая составляет 16 миллионов евро.

Напомним, по данным налоговой службы, Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.