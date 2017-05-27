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Руслан Камболов: Работаем в хороших условиях: поля, гостиница, питание

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Полузащитник сборной России Руслан Камболов рассказал о ходе сбора в Австрии в преддверии Кубка Конфедераций.

– Как вам в Австрии? Чувствуется то уединение, о котором говорил Черчесов?
– Почувствовал это сразу, с первого дня. Работаем в хороших условиях: поля, гостиница, питание. Мне кажется, все довольны, – приводит слова футболиста «Матч ТВ».

– То что нет болельщиков, которые просят автографы – это хорошо или плохо?
– Для каждого индивидуально. Мне главное тренироваться.

– Вы универсал. На какой позиции вас видит тренер?
– Не знаю. Это лучше у него спросить, ему видней.

Напомним, сбор в Нойштифте продлится с 26 мая по 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией.

С 6 по 8 июня сборная России будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.

Добавим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань). 

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