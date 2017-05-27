«Арсенал» – «Челси». Начало текстовой трансляции в 19:15 (мск)
В матче финала Кубка Англии «Челси» сыграет с «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне и
начнется в 19:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В последний раз команды встречались в феврале текущего года в матче 24-го тура чемпионата Англии, тогда встреча завершилась победой подопечных Антонио Конте со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
27 мая 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция
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