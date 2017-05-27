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«Барселона» – «Алавес». Начало текстовой трансляции в 22:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Алавесом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Висенте Кальдерон» в Мадриде и начнется в 22:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В последний раз команды встречались в феврале текущего года в матче 22-го тура примеры, тогда встреча завершилась победой подопечных Луиса Энрике со счетом 6:0.

Матч

Барселона - Алавес

Место и дата

27 мая 22:30, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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