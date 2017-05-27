Пер Мертезакер: Я сделаю все, чтобы помочь «Арсеналу» в финале Кубка Англии

Защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер – о предстоящем матче с «Челси» в финале Кубка Англии.

«Я почти не играл в этом сезоне, но моя карьера длится уже 15 лет‚ так что я всегда готов выйти на поле. Вне зависимости от обстоятельств, я сделаю все, чтобы помочь команде в эту субботу».

Я многим обязан команде и клубу, так что просто обязан быть в готовности провести на поле 120 минут и серию пенальти», - заявил Мертезакер.

Напомним, матч «Арсенал» - «Челси» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 19:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.