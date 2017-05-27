Пер Мертезакер: Я сделаю все, чтобы помочь «Арсеналу» в финале Кубка Англии
Защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер – о предстоящем
матче с «Челси» в финале Кубка Англии.
«Я почти не играл в этом сезоне, но моя карьера длится
уже 15 лет‚ так что я всегда готов выйти на поле. Вне зависимости от
обстоятельств, я сделаю все, чтобы помочь команде в эту субботу».
Я многим обязан команде и клубу, так что просто обязан
быть в готовности провести на поле 120 минут и серию пенальти», - заявил
Мертезакер.
Напомним, матч «Арсенал» - «Челси» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 19:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
27 мая 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция
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