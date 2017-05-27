Унаи Эмери: Очень хотим завоевать Кубок Франции в год его столетия
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился
ожиданиями от предстоящего матча с «Анже» в финале Кубка Франции.
«Мы сосредоточены на этом финале. Это отличный вызов
для нас, мы очень хотим завоевать трофей в год его столетия.
Я всю неделю видел на тренировках, как игроки жаждут
закончить сезон с трофеем.
Мы с уважением относимся к «Анже», они провели не плохой сезон и заслужили место в финале Кубка», - приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».
Напомним, матч «Анже» - «ПСЖ» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
27 мая 22:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция
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