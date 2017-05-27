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Унаи Эмери: Очень хотим завоевать Кубок Франции в год его столетия

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анже» в финале Кубка Франции.

«Мы сосредоточены на этом финале. Это отличный вызов для нас, мы очень хотим завоевать трофей в год его столетия.

Я всю неделю видел на тренировках, как игроки жаждут закончить сезон с трофеем.

Мы с уважением относимся к «Анже», они провели не плохой сезон и заслужили место в финале Кубка», - приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, матч «Анже» - «ПСЖ» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч

Анже - ПСЖ

Место и дата

27 мая 22:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

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