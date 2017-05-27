Павел Буре: Малкин в четвертый раз выходит в финал Кубка Стэнли - это суперрезультат
Бывший нападающий сборной России Павел Буре
прокомментировал выход Евгения Малкина с «Питтсбургом» в финал Кубка Стэнли.
«Евгений Малкин в четвертый раз за карьеру
выходит в финал Кубка Стэнли, и это суперрезультат. Он вместе с Кросби -
настоящий лидер «Питтсбурга», показывает очень хороший и интересный
хоккей.
За этой командой интересно наблюдать. Настоящие звезды ведут за собой и делают то, на что не способны другие игроки. Так что я как болельщик - на стороне «Пенс», - приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.
Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Пингвинз» сыграет с командой «Нэшвилл». Первый матч противостояния состоится 30 мая в Питтсбурге.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически