Павел Буре: Малкин в четвертый раз выходит в финал Кубка Стэнли - это суперрезультат

Бывший нападающий сборной России Павел Буре прокомментировал выход Евгения Малкина с «Питтсбургом» в финал Кубка Стэнли.

«Евгений Малкин в четвертый раз за карьеру выходит в финал Кубка Стэнли, и это суперрезультат. Он вместе с Кросби - настоящий лидер «Питтсбурга», показывает очень хороший и интересный хоккей.

За этой командой интересно наблюдать. Настоящие звезды ведут за собой и делают то, на что не способны другие игроки. Так что я как болельщик - на стороне «Пенс», - приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Пингвинз» сыграет с командой «Нэшвилл». Первый матч противостояния состоится 30 мая в Питтсбурге.