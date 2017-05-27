Нико Росберг: Скорей всего, сражение за титул будет между Феттелем и Хэмилтоном

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал результаты Валттери Боттаса, который заменил немца в «Мерседесе».

«Выводы делать рано, ведь в Барселоне Валттери не повезло, еще до гонки у него начались проблемы с машиной, но он работает очень здорово, так что я бы не стал списывать его со счетов.

Хотя основное внимание, конечно, приковано к Льюису и Себастьяну, ведь по очкам они уже заметно оторвались от всех остальных. Скорей всего, сражение за титул поведут эти двое, но посмотрим, как будут развиваться события», - приводит слова Росберга F1news.ru.