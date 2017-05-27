Победа ЦСКА над «Локо» в Лиге ВТБ, переход Силвы из «Монако» в «Ман. Сити» и новый контракт Конте. Главные новости утра

Владимир Кличко не появится в эфире передачи, на которой должен был рассказать о продолжении карьеры

Украинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала «Интер», где должен был рассказать о продолжении карьеры, сообщает официальный сайт телеканала.