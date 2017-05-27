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Победа ЦСКА над «Локо» в Лиге ВТБ, переход Силвы из «Монако» в «Ман. Сити» и новый контракт Конте. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

Московский ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ обыграл «Локомотив-Кубань».

За несколько минут до старта матча наставник столичного клуба Димитрис Итудис получил награду, как лучший тренер сезона.

Сергей Фурсенко назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный до 2021 года, тем самым станет самым высокооплачиваемым специалистом в истории клуба.

Дубль Андрея Ярмоленко принес киевскому «Динамо» победу над «Шахтером».

Петр Чех не сыграет в финале Кубка Англии против «Челси» из-за травмы.

Криштиану Роналду выплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от налогов.

Полузащитник Бернарду Силва перешел из «Монако» в «Манчестер Сити».

Украинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала «Интер», где должен был рассказать о продолжении карьеры.

EA Sports назвала команду сезона бундеслиги для FIFA 17. 

Цитата дня: «Ведем переговоры с игроком, который будет играть в финале Кубка Стэнли», - Игорь Никитин, новый тренер ЦСКА.

Видео дня: На стадионе в Петербурге начали укладывать новый газон

Блог дня: «Понимаю, что по мне судят о том, какая Россия». Американцы сняли ролик о Федоре Емельяненко.

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