Андрей Ярмоленко: Пенальти в ворота «Шахтера» был чистый
Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился
впечатлениями после матча с «Шахтером» в 31-м туре чемпионата Украины.
Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.
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Понятное дело, сезон провалили. Но мы должны выходить и играть для болельщиков.
Неважно, сколько там очков отрыва. Нужно выходить и выкладываться за тот клуб,
в котором играешь, - сказал Ярмоленко.
- Игра была зрелищной потому, что ничего не давило?
- Думаю, да. Сегодня играли для болельщиков. Получился классный футбол, масса голевых моментов. Думаю, болельщики получили удовольствие.
- У «Шахтера» были претензии по поводу руки, но и у вас был
момент с Ордецом...
- Считаю, там был чистый пенальти, когда фолил Ваня Ордец. А был ли пенальти в наши ворота - я не видел, масса игроков была. Посмотрю момент. Если мяч попал в руку - конечно, нужно было ставить пенальти. Понятно, что судьям тяжело в таких матчах, накал страстей. Нужно быть последовательным, и тогда претензий не возникнет, - цитирует Ярмоленко «Террикон».
«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
31-й тур
Матч
Голы
Гармаш 20 (0:1). Патрик 22 (1:1). Ярмоленко 52 (1:2 - пен.). Дентиньо 58 (2:2). Ярмоленко 71 (2:3).
Состав
Шахтер: Шевченко, Ордец, Бутко, Кривцов, Азеведо, Зубков (Марлос, 69), Танковский, Коваленко (Тайсон, 75), Патрик (Бернард, 84), Дентиньо, Феррейра
Динамо К: Коваль, Пантич, Антуньеш (Очигава, 88), Кадар, Вида, Гармаш (Шепелев, 62), Морозюк, Рыбалка (Цыганков, 62), Сидорчук, Беседин, Ярмоленко
Предупреждения:
Танковский, 63; Марлос, 90 - Гармаш, 34; Антуньеш, 88; Шепелев, 90
Судья:
Александр Дердо (Украина)
Место и дата
26 мая 19:30, Металлист, Онлайн-трансляция