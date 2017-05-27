Богдан Бутко: Гармаш специально пошел в стык, хотя я ему ничего плохого не сделал
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко поделился впечатлениями после
матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда
уступила со счетом 2:3.
- Игра для зрителей получилась веселой, много голов. Конечно,
плохой для нас результат, мы проиграли. А для зрителей игра хорошая.
- Тяжело было найти мотивацию?
- Не знаю. Кто свои моменты использовал, тот и выиграл.
- Вы апеллировали к судьям...
- В моменте, когда нам забили гол, был аут в нашу пользу. Но его почему-то дали в другую сторону. Но это такое, судьи каждый раз ошибаются.
- А пенальти в конце?
- Говорят, что он был. Смотрели повтор. Не буду комментировать судей.
Перед
матчами сборной у вас произошел стык с Гармашем...
- Если честно, то он пошел специально. Не знаю, почему. Вроде бы я ничего плохого ему не сделал. Это его дело. После игры он сказал «Извини», - цитирует Бутко «Террикон».
«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В
активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
31-й тур
Матч
Голы
Гармаш 20 (0:1). Патрик 22 (1:1). Ярмоленко 52 (1:2 - пен.). Дентиньо 58 (2:2). Ярмоленко 71 (2:3).
Состав
Шахтер: Шевченко, Ордец, Бутко, Кривцов, Азеведо, Зубков (Марлос, 69), Танковский, Коваленко (Тайсон, 75), Патрик (Бернард, 84), Дентиньо, Феррейра
Динамо К: Коваль, Пантич, Антуньеш (Очигава, 88), Кадар, Вида, Гармаш (Шепелев, 62), Морозюк, Рыбалка (Цыганков, 62), Сидорчук, Беседин, Ярмоленко
Предупреждения:
Танковский, 63; Марлос, 90 - Гармаш, 34; Антуньеш, 88; Шепелев, 90
Судья:
Александр Дердо (Украина)
Место и дата
26 мая 19:30, Металлист, Онлайн-трансляция