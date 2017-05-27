Богдан Бутко: Гармаш специально пошел в стык, хотя я ему ничего плохого не сделал

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко поделился впечатлениями после матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

- Игра для зрителей получилась веселой, много голов. Конечно, плохой для нас результат, мы проиграли. А для зрителей игра хорошая.

- Тяжело было найти мотивацию?

- Не знаю. Кто свои моменты использовал, тот и выиграл.

- Вы апеллировали к судьям...

- В моменте, когда нам забили гол, был аут в нашу пользу. Но его почему-то дали в другую сторону. Но это такое, судьи каждый раз ошибаются.

- А пенальти в конце?

- Говорят, что он был. Смотрели повтор. Не буду комментировать судей.

Перед матчами сборной у вас произошел стык с Гармашем...

- Если честно, то он пошел специально. Не знаю, почему. Вроде бы я ничего плохого ему не сделал. Это его дело. После игры он сказал «Извини», - цитирует Бутко «Террикон».

«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

31-й тур