Сергей Кривцов: Судейство матча с «Динамо»? Если это судейство, то лучше играть в Кувейте
Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями после
матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда
уступила со счетом 2:3.
- Пропустили три гола, проиграли. Есть ли горький привкус от
чемпионства?
- Хотели показать красивый футбол для болельщиков, которые пришли. Если с точки зрения результата, то нас это вообще не тревожит. Мы свою задачу выполнили как в Кубке, так и в чемпионате. Конечно, хотели, сегодня победить, насладиться игрой. Выступал состав, который играл не так часто на протяжении сезона. В плане содержания игры мы все выполнили, - отметил Кривцов.
- Мяч почти не задерживался в центре поля. Играли для
болельщиков?
- Да, все понимают, что игра не имела турнирного значения. Обе команды не стали отсиживаться в обороне. Думаю, со стороны это должно было понравиться.
- Но споры на поле все равно были - и с арбитром тоже...
- По поводу судейства ничего не могу сказать. В прошлом туре чуть ли не до кости ногу разрубили, сегодня мяч в руку попадает. Если вы это называете судейством, то лучше играть в Кувейте, - цитирует Кривцова «Террикон».
«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
31-й тур
Матч
Голы
Гармаш 20 (0:1). Патрик 22 (1:1). Ярмоленко 52 (1:2 - пен.). Дентиньо 58 (2:2). Ярмоленко 71 (2:3).
Состав
Шахтер: Шевченко, Ордец, Бутко, Кривцов, Азеведо, Зубков (Марлос, 69), Танковский, Коваленко (Тайсон, 75), Патрик (Бернард, 84), Дентиньо, Феррейра
Динамо К: Коваль, Пантич, Антуньеш (Очигава, 88), Кадар, Вида, Гармаш (Шепелев, 62), Морозюк, Рыбалка (Цыганков, 62), Сидорчук, Беседин, Ярмоленко
Предупреждения:
Танковский, 63; Марлос, 90 - Гармаш, 34; Антуньеш, 88; Шепелев, 90
Судья:
Александр Дердо (Украина)
Место и дата
26 мая 19:30, Металлист, Онлайн-трансляция