Сергей Кривцов: Судейство матча с «Динамо»? Если это судейство, то лучше играть в Кувейте

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями после матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

- Пропустили три гола, проиграли. Есть ли горький привкус от чемпионства?

- Хотели показать красивый футбол для болельщиков, которые пришли. Если с точки зрения результата, то нас это вообще не тревожит. Мы свою задачу выполнили как в Кубке, так и в чемпионате. Конечно, хотели, сегодня победить, насладиться игрой. Выступал состав, который играл не так часто на протяжении сезона. В плане содержания игры мы все выполнили, - отметил Кривцов.

- Мяч почти не задерживался в центре поля. Играли для болельщиков?

- Да, все понимают, что игра не имела турнирного значения. Обе команды не стали отсиживаться в обороне. Думаю, со стороны это должно было понравиться.

- Но споры на поле все равно были - и с арбитром тоже...

- По поводу судейства ничего не могу сказать. В прошлом туре чуть ли не до кости ногу разрубили, сегодня мяч в руку попадает. Если вы это называете судейством, то лучше играть в Кувейте, - цитирует Кривцова «Террикон».

«Шахтер», напомним, уже обеспечил себе чемпионский титул. В активе у команды 79 очков. У «Динамо» 64 очка и второе место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

31-й тур