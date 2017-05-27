Букмекеры считают «Челси» фаворитом финала Кубка Англии

Сегодня состоится финальный матч Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси». Букмекеры считают, что у «Челси» больше шансов на победу.

Согласно букмекерским котировкам, победа «Челси» в основное время оценивается коэффициентом 1.74, победа «Арсенала» - 4.50. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3.90.

Общий исход борьбы за финал Кубка Англии также оценивается в пользу «Челси». Их победа в финале оценена коэффициентом 1.40, «Арсенала» - 2.95.

Матч начнется в 19:15 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.