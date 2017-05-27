День в истории. Полу Гаскойну исполнилось 50 лет

Сегодня отмечает юбилей известный английский футболист, полузащитник Пол Гаскойн. Ему исполнилось 50 лет.

Выступал за «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бернли», «Бостон Юнайтед» и китайский клуб «Гьянсу Тайма». Вместе с «Тоттенхэмом» Гаскойн выиграл Кубок Англии, с «Рейнджерс» - дважды стал чемпионом Шотландии, выиграл Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.

Вместе со сборной Англии занял четвертое место на ЧМ-1990, дошел до полуфинала Евро-1996. Попал в символические сборные обоих турниров. В 1990 году занял четвертое место в опросе журналистов, которые определяли победителя «Золотого мяча».

Известен также благодаря многочисленным шуткам и розыгрышам, в том числе над своими партнерами и проблемам с алкоголем. Уже после завершения карьеры Гаскойн все еще страдает алкоголизмом.

После завершения карьеры тренировал любительский клуб «Кеттеринг Таун».