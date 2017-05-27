Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом финала Кубка Германии
Сегодня пройдет финальный матч Кубка Германии между франкфурстким
«Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией». Букмекеры считают фаворитом клуб из
Дортмунда.
Согласно букмекерским котировкам, победа «Боруссии» в основное время оценивается коэффициентом 1.91, победа «Айнтрахта» - 6.20, ничья в основное время – 2.60.
Общий исход финала также оценивается в пользу «Боруссии». Коэффициент на ее победу в Кубке Германии – 1.21, на победу «Айнтрахта» - 4.40.
Матч начнется в 20:00 по Москве.
Матч
Место и дата
27 мая 20:00, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция
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