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Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом финала Кубка Германии

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня пройдет финальный матч Кубка Германии между франкфурстким «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией». Букмекеры считают фаворитом клуб из Дортмунда.

Согласно букмекерским котировкам, победа «Боруссии» в основное время оценивается коэффициентом 1.91, победа «Айнтрахта» - 6.20, ничья в основное время – 2.60.

Общий исход финала также оценивается в пользу «Боруссии». Коэффициент на ее победу в Кубке Германии – 1.21, на победу «Айнтрахта» - 4.40.

Матч начнется в 20:00 по Москве.

Матч

Айнтрахт - Боруссия

Место и дата

27 мая 20:00, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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