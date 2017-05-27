Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом финала Кубка Германии

Сегодня пройдет финальный матч Кубка Германии между франкфурстким «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией». Букмекеры считают фаворитом клуб из Дортмунда.

Согласно букмекерским котировкам, победа «Боруссии» в основное время оценивается коэффициентом 1.91, победа «Айнтрахта» - 6.20, ничья в основное время – 2.60.

Общий исход финала также оценивается в пользу «Боруссии». Коэффициент на ее победу в Кубке Германии – 1.21, на победу «Айнтрахта» - 4.40.

Матч начнется в 20:00 по Москве.