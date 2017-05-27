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Букмекеры уверены, что «Барселона» выиграет Кубок Испании

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Алавесом». Букмекеры считают фаворитом каталонский клуб.

Согласно букмекерским котировкам, победа «Барсы» в основное время оценивается коэффициентом 1.19, ничья – 8.50, победа «Алавеса» - 12.60.

Что касается общего исхода финала, на «Барселону» коэффициент составляет 1.09, на «Алавес» - 8.10.

Матч начнется в 22:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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