Букмекеры уверены, что «Барселона» выиграет Кубок Испании
Сегодня состоится финальный матч Кубка Испании между «Барселоной»
и «Алавесом». Букмекеры считают фаворитом каталонский клуб.
Согласно букмекерским котировкам, победа «Барсы» в основное время оценивается коэффициентом 1.19, ничья – 8.50, победа «Алавеса» - 12.60.
Что касается общего исхода финала, на «Барселону» коэффициент составляет 1.09, на «Алавес» - 8.10.
Матч начнется в 22:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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