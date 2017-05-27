«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «ПСЖ» Лукаса Моуру

Интерес к полузащитнику «ПСЖ» Лукасу Моуре проявляет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sport Witness, «МЮ» начал переговоры по переходу бразильца. Главный тренер Жозе Моуринью обратил на него внимание, так как подписание Виллиана из «Челси» выглядит проблематичным. Отметим, что «МЮ» уже пытался подписать игрока в 2012 году.

В текущем сезоне 24-летний Лукас Моура провел 53 матча за «ПСЖ» и забил 19 мячей при 11 голевых передачах.