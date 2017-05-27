Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «ПСЖ» Лукаса Моуру

Источник:  Sport witnessКомментарии

Интерес к полузащитнику «ПСЖ» Лукасу Моуре проявляет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sport Witness, «МЮ» начал переговоры по переходу бразильца. Главный тренер Жозе Моуринью обратил на него внимание, так как подписание Виллиана из «Челси» выглядит проблематичным. Отметим, что «МЮ» уже пытался подписать игрока в 2012 году.

В текущем сезоне 24-летний Лукас Моура провел 53 матча за «ПСЖ» и забил 19 мячей при 11 голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер» предложил «Реал» 42 миллиона евро за Хамеса Родригеса«Интер» продолжает переговоры по полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу. Об этом сообщают испанские СМИ.Революция в «Зените» и трансферные аппетиты «Спартака» (видео)Революция в «Зените» и трансферные аппетиты «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Унаи Эмери: Очень хотим завоевать Кубок Франции в год его столетияГлавный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анже» в финале Кубка Франции.Ахмед Айдамиров: «Терек» не ведет переговоров с БеленовымВице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров опроверг сообщения ряда СМИ о том, что клуб ведет переговоры с голкипером «Уфы» Александром Беленовым.«Спартак» подпишет нигерийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет нигерийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга«Милан» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.«Интер» может обменять Перишича на Ди Марию с доплатой 10 миллионов евроПолузащитник «Интера» Иван Перишич может перейти в «ПСЖ». В таком случае в обратном направлении проследует Анхель Ди Мария.«Спартак» может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Австрии«Спартак» проявляет интерес к форварду венской «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.Антонио Валенсия продлил контракт с «МЮ» до 2019 годаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до 2019 года.Жозе Моуринью: Чувствую, что еще не сделал чего-то особенного с «Юнайтед»Жозе Моуринью: Чувствую, что еще не сделал чего-то особенного с «Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал небольшое интервью ESPN FC после победы в Лиге Европы.«Ливерпуль» может побить трансферный рекорд клуба«Ливерпуль» твердо намерен приобрести полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта, несмотря на заявления немецкого клуба о том, что игрок не продается, сообщает The Times.«Марсель» интересуется СонгомПолузащитник казанского «Рубина» Алекс Сонг попал в сферу интересов французкого «Марселя».«Урал» выставил на трансфер вратаря Заболотного«Урал» принял решение выставить на трансфер вратаря Николая Заболотного, сообщается на официальном сайте команды.Пабло Сабалета близок к переходу в «Вест Хэм»Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета уже ближайшим летом может стать игроком лондонского «Вест Хэма».Алексис Санчес хочет зарабатывать в «Арсенале» 300 тысяч фунтов в неделюСтали известны подробности переговоров между «Арсеналом» и форвардом команды Алексисом Санчесом.Дэйли Блинд: Мы выиграли три трофея, но сезон разочаровалЗащитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд прокомментировал выступления команды в прошедшем сезоне.«Манчестер Юнайтед» потратит 200 миллионов фунтов на четырех новых игроковВ летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует подписать до четырех новичков на общую сумму 200 миллионов фунтов, сообщает The Times.Гарет Саутгейт: Было бы глупо не вносить Рэшфорда в заявку сборной после столь яркого сезонаГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оказался в рядах национальной команды перед матчами с Шотландией и Францией.«Вильярреал» проявляет интерес к ЖулианоКак сообщает ФАН, бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано может перебраться в чемпионат Испании.Фабио Капелло: «Манчестер Юнайтед» – неинтересная командаБывший наставник сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0), а также высказался о трансферных планах английского клуба.
Футбол
Депутат требует ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «ПСЖ» Лукаса Моуру
Футбол
Букмекеры уверены, что «Барселона» выиграет Кубок Испании
Футбол
Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом финала Кубка Германии
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Лукас
Лукасвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы