Бернарду Силва: Надеюсь выиграть много трофеев с «Ман Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал свой переход. Напомним, что ранее он выступал за «Монако».

«Очень счастлив перейти в «Манчестер Сити». Надеюсь, что все болельщики будут гордиться мной, и вместе мы завоюем много трофеев», - написал Силва в своем твиттере.

По информации RMC Sport, сумма трансфера составит 70 миллионов евро. Контракт будет заключен сроком на пять лет.

В прошлом сезоне Силва провел в составе монегасков 58 матчей, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.