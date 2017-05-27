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Бернарду Силва: Надеюсь выиграть много трофеев с «Ман Сити»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Новичок «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал свой переход. Напомним, что ранее он выступал за «Монако».

«Очень счастлив перейти в «Манчестер Сити». Надеюсь, что все болельщики будут гордиться мной, и вместе мы завоюем много трофеев», - написал Силва в своем твиттере.

По информации RMC Sport, сумма трансфера составит 70 миллионов евро. Контракт будет заключен сроком на пять лет.

В прошлом сезоне Силва провел в составе монегасков 58 матчей, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

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