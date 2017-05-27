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Дэнни Роуз: «Тоттенхэму» нужна глубина состава

Источник:  BBCКомментарии

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз считает, что его команде нужно укреплять состав.

«Наш состав мог быть лучше с точки зрения глубины. К счастью, у Деле Алли не было травм. Но представьте, что было бы, если бы травмировался он, или, например, Кристиан Эриксен», - цитирует Роуза ВВС.

Отметим, что в прошлом сезоне Деле Алли и Кристиан Эриксен провели, соответственно, 36 и 35 матчей за «Тоттенхэм» в премьер-лиге.

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