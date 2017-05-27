Депутат требует ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»
Депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Алексей
Цивилев направил президенту ФК «Зенит» Александру
Дюкову и председателю совета директоров «Газпрома» Виктору
Зубкову. Он считает необходимым ввести квоту на «коренных
петербуржцев» в команде.
«Болельщики очень расстроены
тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и
иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга.
В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и
Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведет к потере традиций Ленинградской
футбольной школы», - цитирует Цивилева REGNUM.
Депутат предлагает внести в
обязательный состав команды коренных петербуржцев, общее количество которых,
согласно инициативе, должно быть не менее семи человек.