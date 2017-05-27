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Депутат требует ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»

Источник:  ИА RegnumКомментарии

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев направил президенту ФК «Зенит» Александру Дюкову и председателю совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову. Он считает необходимым ввести квоту на «коренных петербуржцев» в команде.

«Болельщики очень расстроены тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга. В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведет к потере традиций Ленинградской футбольной школы», - цитирует Цивилева REGNUM.

Депутат предлагает внести в обязательный состав команды коренных петербуржцев, общее количество которых, согласно инициативе, должно быть не менее семи человек.

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