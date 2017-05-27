Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лорен Сигрейв: Клишина может прыгнуть в этом сезоне за семь метров

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер Лорен Сигрейв российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной оценил шансы спортсменки на успешное выступление в новом сезоне.

- Сейчас Клишина тренируется так хорошо, что у нее появляется возможность снова прыгать за семь метров. Ее скорость разбега растет. Уже близко к десяти метрам в секунду, это почти что скорость (олимпийской чемпионки-2016) Тианны Бартолетты. Правда, не ждите, что Клишина в ближайшее время будет выступать в эстафетах, потому что она не очень быстро разгоняется. Этому ей еще предстоит научиться. Также надо «подчистить» координацию в полете. Когда все это сделаем, она прыгнет за семь метров. Может, и в этом сезоне. У нее тоже такой настрой, — сказал Сигрейв в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что Клишина, выступая под нейтральным флагом, с результатом 6 метров 70 сантиметров заняла четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дарья Клишина: На чемпионате мира в Лондоне надо прыгать за семь метровРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.Юрий Борзаковский: К чемпионату мира Клишина будет прыгать гораздо дальшеГлавный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал четвертое место российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.Клишина выступит 2 июня на международном турнире в ИнсбрукеРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина 2 июня примет участие в соревнованиях прыгунов, которые пройдут на одной из площадей австрийского Инсбрука.Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в СШАОрганизаторы турнира «Бриллиантовая лига» подтвердили участие в соревнованиях российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.Юрий Борзаковский: Клишиной было очень тяжело выступать без поддержки командыГлавный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал выступление легкоатлетки Дарьи Клишиной на чемпионате Европы в Белграде.Дарья Клишина: Довольна своим результатом, но недовольна своим местомРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на зимнем чемпионате Европы в помещении, на котором россиянка заняла четвертое место.Клишина стала четвертой на зимнем ЧЕ в БелградеРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина заняла четвертое место на завершившемся сегодня в Белграде зимнем чемпионате Европы.Клишина вышла в финал на ЧЕ по легкой атлетике в помещенииВ Белграде (Сербия) проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина вышла в финал.«Мы заметим отсутствие российских спортсменов!» Европа пишет о России«Мы заметим отсутствие российских спортсменов!» Европа пишет о России«Советский спорт» поинтересовался, что писали в иностранной прессе о российском спорте за прошлую неделю.Тройка мчится мимо. О стартующем чемпионате ЕвропыТройка мчится мимо. О стартующем чемпионате ЕвропыВ пятницу в Белграде стартует зимний чемпионат Европы по легкой атлетике.Клишина готовится к чемпионату Европы в ИталииРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина готовится к чемпионату Европы в помещении на сборе под Римом.Клишина выиграла международный турнир в БелградеРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина приняла участие на международном легкоатлетическом турнире в Белграде.Данил Лысенко: Клишина красивая. Я ее стесняюсьДанил Лысенко: Клишина красивая. Я ее стесняюсьНакануне ЧР в помещении самый перспективный российский прыгун в высоту 19-летний Данил Лысенко дал интервью «Советскому спорту».Дарья Клишина: Мы – не предатели родины, Шубенков – правДарья Клишина: Мы – не предатели родины, Шубенков – правЭксклюзивное интервью примы российской легкой атлетики.Наставник сборной России: Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима»Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров сообщил, что прыгунья в длину Дарья Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима».Андрей Дмитриев: В чистоте Шубенкова и Кучиной сомнений нет, а к Клишиной есть вопросы. Как ее вообще допустили до Олимпиады!Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, что у него есть сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.Девушка дня. Именинница Дарья КлишинаДевушка дня. Именинница Дарья КлишинаДень в истории. Дарье Клишиной – 26 лет!15 января исполняется 26 лет российской легкоатлетке Дарье Клишиной.Степанова и Клишина смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в БелградеИнформатор Всемирного антидопингового агентства легкоатлетка Юлия Степанова получит возможность выступить на зимнем чемпионате Европы.Дарья Клишина: Меня до сих пор трясет, когда я слышу слово РиоРоссийская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась ожиданиями от нового сезона и впечатлениями от олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.
Футбол
Депутат требует ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «ПСЖ» Лукаса Моуру
Футбол
Букмекеры уверены, что «Барселона» выиграет Кубок Испании
Футбол
Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом финала Кубка Германии
все новости
Дарья Клишина
Дарья Клишинавсе новости