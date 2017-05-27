Лорен Сигрейв: Клишина может прыгнуть в этом сезоне за семь метров

Тренер Лорен Сигрейв российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной оценил шансы спортсменки на успешное выступление в новом сезоне.

- Сейчас Клишина тренируется так хорошо, что у нее появляется возможность снова прыгать за семь метров. Ее скорость разбега растет. Уже близко к десяти метрам в секунду, это почти что скорость (олимпийской чемпионки-2016) Тианны Бартолетты. Правда, не ждите, что Клишина в ближайшее время будет выступать в эстафетах, потому что она не очень быстро разгоняется. Этому ей еще предстоит научиться. Также надо «подчистить» координацию в полете. Когда все это сделаем, она прыгнет за семь метров. Может, и в этом сезоне. У нее тоже такой настрой, — сказал Сигрейв в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что Клишина, выступая под нейтральным флагом, с результатом 6 метров 70 сантиметров заняла четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.