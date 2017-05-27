Юрий Борзаковский: К чемпионату мира Клишина будет прыгать гораздо дальше

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал четвертое место российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

- Я считаю, что для начала сезона Даша показала неплохой результат. Турнир в Юджине традиционно считается непростым, и я рад, что Клишина справилась с такой задачей и достойно выступила. Повторюсь, это только начало сезона, и к главному его старту - чемпионату мира - эта спортсменка будет прыгать гораздо дальше. А сейчас хочется поблагодарить ее за это выступление и пожелать успеха в дальнейших стартах, - сказал Борзаковский в интервью ТАСС.

Напомним, что Клишина, выступая под нейтральным флагом, с результатом 6 метров 70 сантиметров заняла четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.