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Дарья Клишина: На чемпионате мира в Лондоне надо прыгать за семь метров

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

- 100% на чемпионате мира в Лондоне надо прыгать за семь метров. После 2012 года результаты в женских прыжках в длину только растут, поэтому с результатом меньше семи метров в медали попасть не удастся.

Конечно, в глубине души меня расстраивает то, что я не могу выйти на тот уровень. Но я понимаю, что это все-таки рабочий процесс. Меня сильно выбили полтора года без прыжков, очень сильно не хватало соревновательного опыта. И в эмоциональном плане это была серьезная потеря. Поэтому результат, который я показала на зимнем чемпионате Европы в Белграде, меня порадовал - я поняла, что снова могу прыгать далеко, - передает слова Клишиной «Р-Спорт».

Напомним, что Клишина, выступая под нейтральным флагом, с результатом 6 метров 70 сантиметров заняла четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

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