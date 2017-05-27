«Милан» может убрать из состава Доннарумму, если он не продлит контракт

«Милан» поставил ультиматум своему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corierre dello Sport и ряд других изданий, руководство «Милана» заявил голкиперу, что он не будет играть, если не продлит контракт. Нынешнее соглашение истекает летом 2018 года. Агентом игрока является Мино Райола. «Милан» предлагает для вратаря 3-3,5 миллиона евро в год. Сейчас он зарабатывает 250 000 евро в год. Интерес к Доннарумме проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 18-летний Джанлуиджи Доннарумма провел 40 матчей за «Милан», пропустил 47 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».