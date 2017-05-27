Таски близок к продлению контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Сердар Таски близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

Как сообщает RT, руководство московского клуба предложило Таски новый контракт сроком на два года, а сам немец хочет остаться в команде ради возможности выступить в Лиге чемпионов.

Действующее соглашение Таски со «Спартаком» истекает летом 2017 года. В прошедшем сезоне 30-летний Сердар Таски провел 19 матчей за «Спартак».