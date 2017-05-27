Таски близок к продлению контракта со «Спартаком»
Защитник «Спартака»
Сердар Таски близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.
Как сообщает RT, руководство московского клуба предложило Таски новый контракт сроком на два года, а сам немец хочет остаться в команде ради возможности выступить в Лиге чемпионов.
Действующее
соглашение Таски со «Спартаком» истекает летом 2017 года. В прошедшем сезоне
30-летний Сердар Таски провел 19 матчей за «Спартак».
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