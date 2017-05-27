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M-1 Challenge 78. Исмагулов победил Дивнича техническим нокаутом в пятом раунде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

26 мая в Оренбурге состоялся турнир M-1 Challenge 78. Представляем вам все результаты бойцовского шоу.

Предварительные бои

(До 61,3 кг), Селем Евлоев (Республика Ингушетия) победил Алексея Дубровного (Цеста) единогласным решением судей.

(До 65,8 кг),Виталий Твердохлебов (Цеста) победил Олега Михайлова (Украина) техническим нокаутом. Раунд 2.

(До 84 кг), Рубенилтон «Rubinho» Перейра (Бразилия) победил Орозбека «NOMAD» Марипова (Жаш Куч) решением большинства судей.

(До 70,3 кг),Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) победил Рикардо Франко (Англия) удушающим приемом. Раунд 1. 4:50.

(До 56,7 кг),Александр Доскальчук (Украина) победил Бин Сон Ле (Швеция) решением большинства судей.

Главные бои турнира

(До 56,7 кг),Вадим Малыгин (MMA-Север) победил Фабрисио «Bill» Сарраффа (Бразилия) решением большинства судей.

(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США) победил Максима Грабовича(Александр Невский ОЭМК) удушающим приемом. Раунд 3. .

(До 84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия) победил Дмитрия Войтова (Академия MMA, Республика Беларусь) удушающим приемом. Раунд 1. 1:16.

(До 93 кг),Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) победил Алана Биспо Де Сантана (Португалия) техническим нокаутом. Раунд 3. 4.42.

Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец) победил Максима Дивнича (Москва) техническим нокаутом. Раунд 5. 4:47.

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Сергей Ващенко
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