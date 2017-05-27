Генменеджер «Далласа»: Рассчитываем, что Бишоп станет первым номером команды

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл рассказал, что основным вратарем «Старз» в следующем сезоне будет Бен Бишоп.

- Мы рассчитываем, что он станет первым номером команды. В лиге немного элитных вратарей. Бишоп входит в их число. Когда появился шанс получить такого игрока, мы сделали все ради этого, - передает слова Нилла официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Даллас» получил 30-летнего американца у «Лос-Анджелеса» в результате обмена и заключил с ним шестилетний контракт на 29,5 миллиона долларов.