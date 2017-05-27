«Интер» предложил «Реал» 42 миллиона евро за Хамеса Родригеса

«Интер» продолжает переговоры по полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, «Интер» предложил за игрока 42 миллиона евро. «Реал» не устраивает такая сумма, предложение было отклонено. Тем не менее, «Реал» готов к дальнейшим переговорам. Вероятность трансфера оценивается как высокая. Также сообщается, что от этого трансфера зависит переход в «Интер» другого игрока «Реала» Пепе. У футболистов один и тот же агент – Жорже Мендеш.

В текущем сезоне 25-летний Хамес Родригес провел 33 матча за «Реал» и забил 11 мячей при 13 голевых передачах.