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На стадионе «Екатеринбург-Арена» приступили к благоустройству территории

Источник:  Znak.comКомментарии

В Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена», где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, приступили к благоустройству территории. Об этом сообщает  Znak.com.

По информации издания, для строительства покрытий по периметру арены на площадку завезено 80 тыс. тонн щебня различных фракций. Вокруг стадиона планируется укладка бехатона и гранитной плитки. Также для благоустройства на стадионе будут организованы газоны, площадь которых составит около 5 тыс. 500 квадратных метров. Ограждения пешеходных зон и газонов будут выполнены из гранитного камня.

Напомним, что в Екатеринбурге состоятся четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года.

 

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