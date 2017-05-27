Бен Бишоп: У «Даллас Старз» есть потенциал

Голкипер Бен Бишоп прокомментировал свой переход в «Даллас Старз».

- Это отличное место для меня. Посмотрите, какие здесь нападающие (Тайлер Сегин, Джейми Бенн). В НХЛ сложно забивать, и поэтому приятно осознавать, что в команде есть люди, которые умеют это делать. У команды хороший состав. У нее есть потенциал. Но речь не идет о перестройке или о чем-то подобном, - передает слова Бишопа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Даллас» получил 30-летнего американца у «Лос-Анджелеса» в результате обмена и заключил с ним шестилетний контракт на 29,5 миллиона долларов.