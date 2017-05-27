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«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим «Сампдории» Будимиром

Источник:  RT на русскомКомментарии

Агент Винценцо Тропиано, представляющий интересы хорватского нападающего «Сампдории» Анте Будимира, заявил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов. Он отметил, что форвардом интересуются «Спартак» и «Локомотив».

Как сообщает RT, по словам агента, футболистом также интересуются чешская «Спарта», хорватская «Риека» и несколько итальянских клубов. Тропиано отмечает, что в предыдущем сезоне руководство «Сампдории» не предоставило его клиенту шанса проявить себя.

В текущем сезоне 25-летний Анте Будимир провел десять матчей за «Сампдорию» и ни разу не забил.

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