«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим «Сампдории» Будимиром
Агент Винценцо Тропиано, представляющий интересы
хорватского нападающего «Сампдории» Анте Будимира, заявил об интересе к
его клиенту со стороны российских клубов. Он отметил, что форвардом
интересуются «Спартак» и «Локомотив».
Как сообщает RT, по словам агента, футболистом также интересуются чешская «Спарта», хорватская «Риека» и несколько итальянских клубов. Тропиано отмечает, что в предыдущем сезоне руководство «Сампдории» не предоставило его клиенту шанса проявить себя.
В текущем сезоне 25-летний Анте Будимир провел десять матчей за «Сампдорию» и ни разу не забил.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически