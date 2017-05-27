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Игорь Албин: Стадион «Санкт-Петербург» не такой уж дорогой, как кажется

Источник:  Аргументы и фактыКомментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о высокой стоимости стадиона «Санкт-Петербург», который строился с 2007 по 2017 годы.

- Как не гордиться самым дорогим стадионом мира...
- Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр - а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч «квадратов» - цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется.

- Но сэкономить-то можно было.
- Можно. За счет более точных проектных решений и времени: строишь быстро - строишь дешевле. 12 лет - это, конечно, долго, а каждое перепроектирование - новые расходы времени и средств.

- С чем они были связаны?
- Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант «лайт» - относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей -решения, безусловно, правильные. Когда Россия получила право на проведение матчей чемпионата мира, возникли требования ФИФА, связанные с увеличением несущей способности и числа зрительских мест, - приводит слова Албина издание «Аргументы и факты».

Напомним, арена была построена на месте стадиона имени Кирова на Крестовском острове. Строительные работы начались в 2006 году. По словам Албина, стоимость строительства - 43 миллиарда рублей.

В феврале 2017-го на стадионе прошли тестовые мероприятия: шоу мотоциклистов и рок-фестиваль. 22 апреля и 7 мая арена приняла два домашних матча «Зенита» в чемпионате России: против «Урала» (2:0) и «Терека» (0:1). Здесь же 17 мая сине-бело-голубые должны были сыграть с «Краснодаром», однако из-за плохого состояния газона встречу перенесли на «Петровский». 26 мая на арене начали укладывать новый газон.

Летом стадион примет четыре матча Кубка конфедераций: три встречи группового этапа и финал. В рамках ЧМ-2018 на арене планируется провести семь игр: четыре встречи группового этапа, матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

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