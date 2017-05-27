Гендиректор «Боруссии»: Версия следствия по поводу взрыва перед матчем с «Монако» кажется мне сомнительной

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сомневается в официальной версии следствия о корыстных мотивах 28-летнего выходца из России, предположительно, устроившего взрыв у автобуса с футболистами клуба. Напомним, что это произошло перед матчем Лиги чемпионов против «Монако», после чего игра была перенесена.

«Мне это кажется крайне сомнительным. Я нахожу это ненормальным», — цитирует Ватцке RT.

11 апреля у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» произошло три взрыва. В результате пострадал защитник команды Марк Бартра.

21 апреля Генеральная прокуратура Германии подтвердила информацию о задержании 28-летнего выходца из России по делу о взрыве в Дортмунде.

По данным следствия, подозреваемый на взятые в кредит деньги приобрел 15 тысяч акций «Боруссии». В случае колебаний курса данных акций из-за увечий или смерти игроков клуба подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большие деньги.

Отметим также, что подозреваемый заявил о своей невиновности.